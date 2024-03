La coalition « Diomaye Président » sillonne les quartiers de Darou, Marmiyal et Corniche

13/03/2024 12:03

Les partis et mouvements alliés à la coalition « Diomaye Président » ont pris d’assaut hier les rues de Darou, Marmiyal et Corniche. Le comité électoral de la zone s’est mobilisé pour accueillir la parade conduite par Ousmane NDIAYE, chargé de communication de cette coalition et membre du Mouvement MTN. « Ce 24 mars, dès 12 heures, nous ferons la différence », peste un des militants. « Nous avons assez souffert d’un assainissement défaillant. Il est temps de tourner la page des trompeurs », a-t-il ajouté.