La coalition AMD 2024 enregistre 80 alliances au PUR

13/03/2024 18:01

A quelques encablures de l’élection présidentielle, le Pur (Parti de l’unité et du rassemblement) grossit les rangs de ses alliés. Des mouvements politiques ont décidé de s’allier à ce parti. «Nous sommes très honores et très contents de recevoir aujourd’hui plus de 80 alliés au sein de la Coalition «AMD 2024»», s’est réjoui Aliou Mamadou Dia hier, lors de la cérémonie d’accueil de ces alliés.



D’après lui, «la plupart de ces mouvements politiques ont eu l’occasion d’échanger et de discuter pour voir quelles sont les synergies qu’on peut avoir pour construire et développer notre pays». Car, l’objectif de cette coalition, c’est de faire du Sénégal un pays développé, bien gouverné, où des Sénégalais qui sont fatigués et qui vivent dans l’extrême pauvreté puissent sortir de leurs difficultés.





Selon les membres du Pur, ces alliés ne se sont pas trompés dans le choix qu’ils ont fait, indique-t-on. «Vous avez fait un bon choix. Votre choix est le meilleur», a dit Cheikh Sarr, Secrétaire général du Pur. Un avis partagé par les alliés. «Vous êtes l’homme de la situation», a dit Cheikh Alassane Sène, le président de la Conférence des leaders.



«Nous sommes doués de raison et nous savons que le Sénégal a besoin d’un homme pondéré, d’un homme qui ne soit pas rancunier», a-t-il fait savoir. Avant d’opérer ce choix, ces 80 mouvements ont mûrement réfléchi et observé avec minutie le programme proposé par le candidat Aliou Mamadou Dia. Ils sont aussi séduits par la personne-même de Aliou Mamadou Dia, qu’ils considèrent, disent-ils, comme un homme complet, un homme de valeur, un homme sage, un candidat qui a un programme clair et qui a mis en place une plateforme où toutes les aspirations peuvent se rencontrer. «C’est après avoir étudié toutes ces qualités que nous avons décidé de nous allier», s’est justifié Ousseynou Ndiaye, qui appelle les Sénégalais et la diaspora à constituer un bloc autour du candidat Aliou Mamadou Dia.



Très satisfait de cette démarche, le candidat de la Coalition AMD promet à ces alliés de diriger ensemble le pays une fois élu. Et aussi d’aller ensemble pour les échéances électorales à venir (Législatives et Locales). Son souhait, c’est de voir cette collaboration vivre pendant dix ans. «Après les 5 premières années, ce sont les Sénégalais qui vont battre campagne pour nous offrir un second mandat», a dit Aliou Mamadou Dia.



D’après le directeur de campagne, Bruno D’Erneville, ce qui est recherché dans cette coalition, c’est l’unité, la paix et le développement économique. «Nous voulons aussi préserver nos ressources naturelles et nos ressources.