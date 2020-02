La Senelec n’a plus que 10 jours de réserve de combustible

Va-t-on renouer avec les horribles et interminables délestages ? L’Observateur sonne, en tout cas, l’alerte et annonce que la Senelec n’a plus que 10 jours de réserve de combustible. «La boîte clignote au rouge. Il ne lui reste plus qu’une autonomie de dix jours en combustible pour faire fonctionner ses centrales», indique, en effet, une source citée par l’Observateur. Le journal lie la situation à la démission de Khadim Bâ, principal actionnaire de la Sar, fournisseur exclusif de la Senelec en fuel.



