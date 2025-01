La Saint-Louisienne Soukeyna Konaré, une pionnière dans l’ombre des grandes luttes politiques

12/01/2025 06:59

Née en 1879 à Saint-Louis, Soukeyna Konaré occupe une place singulière dans l’histoire du Sénégal. Un temps épouse du Bourba Djolof, Bouna Alboury Ndiaye, et cousine de Me Lamine Guèye, elle est aujourd’hui citée comme la première femme politique sénégalaise.