"La Saed ne doit aucune dette à la Senelec "- vidéo

19/08/2022 20:19

Telle une réponse du berger à la bergère, la Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (Saed) a pris le contre-pied du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (SUTELEC) qui l’inscrit sur la liste des institutions parapubliques ayant contracté des dettes à hauteur de milliards FCFA à la Senelec. Une situation qui aurait plongé l’entreprise dans une incapacité de paiement. « Faux », précise Ahmadou Bamba Khadim FALL, le directeur financier et comptable de la Saed. « Il y a des rapprochements qui se faisaient par rapport à des trop-perçus qu’on avait constatés et qui étaient de 5 millions pour la Senelec et de 82 millions pour la Saed. Nous étions dans cette procédure et c’est pour cela que nous n'avions pas procédé au paiement des factures en cours », a –t-il expliqué dans cet entretien. « Lors de notre dernière réunion, le Directeur Général a instruit de procéder des états en cours. Et, de considérer que, si à l’issue des conclusions sur les rapprochements, de les maintenir en crédit dans les factures en cours », a-t-il ajouté. « A l’heure où l’on parle, la Saed ne doit aucune dette à la Senelec », affirme-t-il, en soutenant par ailleurs sa Société entretient de « très bonnes relations avec la Senelec et ses agents ».