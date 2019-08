La SAED signe une convention de partenariat avec l'IPAR ( communiqué)

La Société Nationale d’Aménagement et d’exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal et des vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) représentée par son Directeur Général, Monsieur Aboubacry SOW et le Think Tank Initiative Prospective Agricole Rurale (IPAR) représenté par son Directeur Exécutif, Monsieur Cheikh Oumar BA se reconnaissent mutuellement la capacité légale pour souscrire une Convention de Partenariat ce 05 aout 2019 au siège de la SAED à Saint louis.



La présente Convention de partenariat a pour objet principal d’établir un cadre de coopération entre la SAED et IPAR, en soutien à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent dans les régions de Saint-Louis, Louga, Matam et Tambacounda (département de Bakel).



Les domaines ciblés sont : le développement d'une économie territoriale compétitive, inclusive et résiliente ; le développement du capital humain et la capture du dividende démographique ; la réduction de la pauvreté et des inégalités sous toutes leurs formes et l’adaptation aux changements climatiques ; le renforcement de la gouvernance et la promotion d’une administration publique moderne et efficace ; la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement territorial.



La Convention de Partenariat se veut également un cadre de capitalisation-innovation-diffusion par la mutualisation des expériences et des expertises des deux structures pour soutenir le développement des synergies de capacités et d’actions dans la mise en œuvre des axes de collaboration au bénéfice du développement territorial et de mise en relation et de dialogue pour faciliter les échanges entre les acteurs du développement rural et territorial des régions d’intervention et créer des conditions de partenariat pour soutenir les programmes initiés en faveur du développement des territoires.



La durée de la présente Convention est fixée à trois (3) ans renouvelables.



La Cellule Communication SAED