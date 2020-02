La SAED décroche un financement de 40 milliards de francs pour son programme de transition écologique

Paris – La Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a finalisé avec l’Agence française de développement (AFD) un programme économique et de transition écologique de 40 milliards de francs CFA, a révélé jeudi à l’APS l’adjoint de son directeur général, Amadou Thiam.