La Russie dote de nouveau le Mali de matériel de guerre

10/08/2022 09:51

La Russie a envoyé de nouvelles dotations de guerre au Mali, a déclaré le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara.



Cette déclaration a été faite lors de la réception du matériel en question composé notamment d'une douzaine d'avions de chasse de type L-39 et Su-25, d'hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, d'un avion de transport tactique de type Airbus Casa 295, et d'autres armes de guerre ainsi que de munitions.



"Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec les avions de chasse de type L-39 et Su-25, qui s’ajoutent aux Super Tucano et autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d’attaque de type Mi-24P, qui s’ajoutent aux Mi-35 et Mi-24 déjà livrés", a précisé le ministre.



« La mobilité est également renforcée avec les hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que le deuxième avion de transport tactique de type Airbus Casa 295, qui complètent ainsi les Mi-171, le premier Casa et les autres moyens de transport existants » a-t-il ajouté.



Le 31 mars 2022, le Mali avait réceptionné deux hélicoptères de fabrication russe de type MI-35P, des radars, des armes de guerre, des munitions et des matériels roulants.



Le 31 décembre 2021, la Russie avait également fourni au Mali, quatre hélicoptères de type MI-171, des armes de guerre et des munitions, réceptionnés par le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara.