La Mauritanie réexamine les conditions d’attribution de visas d’entrée dans le pays

Le Comité interministériel chargé du réexamen des conditions d’attribution de visas d’entrée au pays s’est réuni, lundi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, M. Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya.



Au cours de la réunion, le comité interministériel a étudié les voies et moyens susceptibles de réviser le système actuel d’attribution de visas d’entrée en Mauritanie.



Cette révision a pour but de simplifier les procédures d’attribution de visas et de les adapter aux exigences de la promotion de l’investissement extérieur et du tourisme, suivant des règles claires, sûres et conformes aux normes et règlements diplomatiques internationalement en vigueur en tenant également compte des impératifs sécuritaires du pays.



Au terme de la réunion, des sous-comités ont été constitués et chargés de la revue et de l’évaluation de l’action de l’Agence nationale pour le Registre de la Population et des Titres sécurisés, du réexamen des frais de visas et de création des conditions nécessaires à l'introduction du système de plateforme électronique pour l'octroi de visas, en coordination entre nos missions diplomatiques et consulaires et les autorités compétentes.









CRIDEM