La Mauritanie lance un programme de barrages et de projets irrigués à Rosso

Un programme de construction de barrages et de réalisation de projets irrigués a été lancé, lundi dans la région de Rosso, située à plus de 200 kilomètres au sud de Nouakchott, a appris APA auprès du ministère du Développement rural.



Le coup d’envoi de ce « Programme national d’aménagement, de construction et de réhabilitation des barrages » a été donné par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.



Son premier axe porte sur la mise en œuvre de 74 projets irrigués couvrant une superficie de 5.726 hectares et profite à quelque 11.000 familles, avec un coût estimatif de 6 milliards d'ouguiyas (158 millions de dollars US).



Ce financement est assuré par l’Etat mauritanien, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.



S’agissant du second axe, il concerne la construction et la réhabilitation de 74 barrages dans la plupart des régions du pays.



Ce programme d’ouvrages couvre une superficie d’environ 6.000 hectares et profite à une douzaine de milliers de familles.



Quant à son coût, il s’élève à 9 milliards d'ouguiyas (237 millions de dollars US) sur financement de l’Etat mauritanien, de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement et de l’Union européenne.