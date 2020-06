La Mauritanie franchit la barre des 4.000 cas avec 118 nouvelles contaminations au coronavirus

Les autorités sanitaires mauritaniennes ont signalé ce samedi 118 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le nombre provisoire de cas à 4.025 dans ce pays.



Sur 889 tests effectués au cours des dernières 24 heures, 118 sont revenus positifs, dont 108 cas contacts suivis, huit cas issus de la transmission communautaire et deux cas importés, a précisé le ministère dans un communiqué.



Le ministère de la Santé a également enregistré un décès supplémentaire, portant le bilan de décès à 121, alors que le nombre de guéris a augmenté de 64 pour atteindre 1.344 depuis le 13 mars.



Un total de 2.560 cas actifs du COVID19, dont 2.202 cas asymptomatiques, 340 avec des symptômes légers et 18 cas critiques sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires, a fait savoir le ministère.



Le gouvernement mauritanien commence depuis vendredi à l’aéroport des dépistages sur tous les participants au Sommet du G5 Sahel qui se tiendra mardi prochaine dans la capitale Nouakchott.



A ce jour, la Mauritanie compte 4.025 cas confirmés de COVID-19, dont 121 décès et 1.344 guéris.



Par Yeclo avec Xinhua