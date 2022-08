La Mauritanie annonce un soutien d'un milliard deux cents millions pour ses petits producteurs

28/08/2022 06:21

Le ministère mauritanien de l’élevage a lancé, depuis la commune de Tamourt Ennaj, wilaya du Tagant, le programme national pour l’appui des petits producteurs pour lequel a été mobilisé une enveloppe d’un million deux cents milles MRO.



Dans une déclaration à cette occasion, le ministre de l’élevage, Mohamed O. Souédatt a dit que le lancement de ce programme intervient dans le cadre de l’appui des petits projets et l’encouragement des initiatives féminines et celles des jeunes dans le domaine de l’élevage.



Il a ajouté que parmi les objectifs visés par le projet, l’aide des petits éleveurs à travers la revalorisation de leur production ce qui est de nature à contribuer à leur accès au cycle de production.



Pour sa part le maire de la commune de Tamourt Ennaj, Ahmed O. Ahmed O. Bedde a dit que ce programme aura des impacts positifs sur les éleveurs en particulier et le secteur de l’élevage plus généralement.



Il a enfin ajouté que ce projet entre dans le cadre des efforts des autorités mauritaniennes à soutenir les initiatives féminines et celles de la jeunesse et leur accès au cycle économique.



Sahara Media