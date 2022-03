La Mauritanie accuse l'armée malienne de crimes «récurrents» contre ses ressortissants

09/03/2022 00:08

Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué mardi 8 mars avoir convoqué l'ambassadeur du Mali et lui avoir signifié sa «vive protestation contre les récents actes criminels récurrents» commis selon lui au Mali par l'armée malienne contre des Mauritaniens.