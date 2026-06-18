La Marine sénégalaise participe à l'exercice naval américain FLEETEX 250 à Norfolk

18/06/2026

Le Sénégal participe à l'exercice de flotte de la Marine nationale américaine FLEETEX 250 à Norfolk, en Virginie, a appris l'APS de source diplomatique. Le pays est l'un des deux seuls pays africains à déployer des moyens navals dans cet exercice multinational historique réunissant les marines de 18 pays, selon un communiqué des services de la représentation diplomatique américaine.





Les États-Unis « sont fiers d'accueillir » la Marine nationale sénégalaise parmi les participants à cet exercice qui revêt « une importance particulière », liée à la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Les marins sénégalais ont rejoint leurs homologues américains pour le « Freedom 250 » à Norfolk, ville de Virginie abritant la plus grande base navale des États-Unis.





Selon le communiqué, « les marins sénégalais participeront aux festivités, notamment à un spectacle de feux d'artifice au-dessus du port, avant de prendre part à la phase en mer de l'exercice ». À l'issue de FLEETEX 250, le navire de la Marine nationale sénégalaise mettra le cap sur New York pour participer à l'International Naval Review 250, une cérémonie prévue le 4 juillet réunissant des navires de 27 nations.





MS/NDARINFO.COM

