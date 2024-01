La Linguère surprise à domicile par l’US Gorée (0-1)

08/01/2024 18:00

L’Union sportive de Gorée a surpris le club de football de la Linguère de Saint-Louis (nord) dimanche en le battant sur un score d’un but à zéro.



Ce match comptant pour la 11e journée de la Ligue 1, s’est joué au stade Mawade Wade.



Malgré des occasions de part et d’autre, les deux formations sont allées à la mi-temps sur un score nul et vierge (0-0).



Au retour des vestiaires, les insulaires ont bien profité de leur temps fort. À la 66e mn de jeu, Mamadou Diop ouvre le score sur un joli coup de tête (0-1) et permet à l’US Gorée de remporter les trois points de la victoire.



APS