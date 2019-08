La Linguère lance un programme de vacances sportives (vidéo)

L’adjoint au gouverneur de la région chargé du développement a officiellement lancé, samedi, son programme Vacances sportives et éducatives (PROVACSE) de la Linguère au stade Mawade WADE. Dans son allocution, Amadou DIOP a fortement magnifié l’initiative, en soutenant que cette activité permettra de lutter contre l’oisiveté et les mauvaises fréquentations.



« Elle va inculquer d’importantes valeurs citoyennes aux jeunes », a-t-il dit. Il adresse ses félicitations au président de la Linguère Amara TRAORÉ et à son staff.



M. DIOP a appelé les populations de Saint-Louis à adhérer et à s’approprier de ce programme. « Nous invitons la Commune de Saint-Louis dont le sport est une compétence transférée à accompagner la Linguère », a-t-il par ailleurs ajouté.



Rawane MBAYE, le secrétaire administratif a souligné la place prépondérante qu’occupe cette initiative dans la politique de la Linguère. » « Elle répond à des objectifs sociaux et sportifs », a-t-il confié. M. MBAYE renseigné qu’au terme de ces vacances, les meilleurs pratiquants seront insérés dans le programme éducation et formation à longue durée, mis en œuvre par la Linguère.