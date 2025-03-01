La Ligue-Laye, un nouveau sport de plage, lancée à Saint-Louis

La plage de l’Hydrobase a abrité le lancement officiel de la Ligue-Laye, une nouvelle discipline sportive qui se pratique sur la plage et qui se distingue du beach soccer. Ce projet, initié par Laye Mbene Diop, président de l'Association "Que la balle roule sur le tartan" (QBRTT), vise à allier sport, jeunesse, innovation et valeurs environnementales.



Lors de la cérémonie de lancement, l’inspecteur départemental des sports de Saint-Louis, Pape Samba Ly, a salué cette initiative, soulignant qu’elle permet à Saint-Louis de retrouver sa place de leader en matière de créativité et d'innovation dans le domaine sportif. Il a également évoqué l'importance de cette discipline pour la promotion de la jeunesse et l'engagement envers la préservation de l’environnement.



La Ligue-Laye, avec son approche innovante, a pour ambition de fédérer les jeunes autour de valeurs fortes telles que la solidarité, le respect de l’environnement et l'esprit d'équipe.



Cette initiative devrait également contribuer à dynamiser le secteur sportif local et à attirer l'attention sur la richesse des sports émergents à Saint-Louis.



