La LONASE ​de Saint-Louis sera délocalisée vers une autre zone « économiquement rentable » ( DG)

09/02/2025 15:41

Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, Toussaint Manga, a annoncé, samedi, à Saint-Louis (nord), avoir donné des instructions pour la délocalisation de l’agence de la LONASE vers une zone économiquement rentable en attendant la construction d’un nouveau siège.



»À Saint-Louis, ce qu’on peut retenir principalement, c’est le problème de l’enclavement de l’agence. Bien évidemment dans le passé l’agence était dans un lieu plus rentable économiquement mais vu un peu l’état des lieux, il a été jugé nécessaire de déplacer l’agence vers un autre quartier », a-t-il souligné.



M. Manga s’entretenait avec la presse locale en marge d’une visite des locaux de l’agence de la LONASE de Saint-Louis sise au quartier Ndioloffène.



»Mais malheureusement, poursuit-il, ce quartier étant très enclavé, nous avions donné des instructions pour qu’une solution transitoire soit trouvée afin que l’agence puisse encore être délocalisée vers une zone économiquement rentable, le temps que nous finalisons avec notre partenaire la construction de la nouvelle agence de Saint-Louis ».



Toussaint Manga qui a rencontré le personnel, des parieurs, a exprimé ainsi sa satisfaction lors de cette tournée dans la partie nord du Sénégal, laquelle a été bouclée par l’étape de Saint-Louis.



Il a également évoqué, entre autres, les stratégies qui vont permettre à la LONASE d’être plus performante et faire une croissance économique plus élevée.



APS