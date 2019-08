La Gambie en deuil : l’ex président Dawda Diawara n'est plus

Dawda Kairaba Jawara, l'ancien président de la Gambie, n’est plus. Selon le média en ligne gambien «The fatunetwork», l’ex chef d’Etat vient de décéder, à l'âge de 95 ans, dans sa résidence de Fajara. Dawda Jawara est né le 16 mai 1924 à Barajally. Il fut le premier président de la République de Gambie, d'avril 1970 à juillet 1994. Soit durant presque un quart de siècle.



En 1970, c’est Dawda Jawara qui a signé, avec Léopold Sédar Senghor l’accord pour une coexistence pacifique entre la Gambie et la Sénégal. En 1981, il essuie une tentative de coup d’État. Celle-ci échouera grâce à l'intervention de troupes sénégalaises.



Suite à cet épisode, les Dawda Jawara et Abdou Diouf mettent en place une confédération sénégambienne. Mais, celle-ci sera dissoute en 1989 suite à des divergences. Le 22 juillet 1994, la fin de son magistère. Un nouveau coup d'État militaire, mené par Yahya Jammeh, réussira à renverser son régime.



Avec SENEWEB