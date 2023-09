La France suspend les adoptions au Burkina Faso

16/09/2023 21:17

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a pris un arrêté le 13 septembre 2023 portant sur la suspension des procédures d’adoption internationale concernant les enfants résident au Burkina Faso.





Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a pris un arrêté le 13 septembre 2023 portant sur la suspension des procédures d’adoption internationale concernant les enfants résident au Burkina Faso.



«Toutes les procédures d’adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso par toute personne résidant habituellement en France sont suspendues», est-il écrit dans un arrêté en date du 13 septembre 2023. Cette mesure ne s’applique pas «aux procédures ayant donné lieu, à la date de la publication du présent arrêté, à un apparentement par l’Autorité centrale burkinabée pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993», est-il précisé.



Relations dégradées entre la France et le Burkina Faso



Vendredi 15 septembre, le Burkina Faso a décidé d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France, accusé d'«activités subversives», lui donnant deux semaines pour quitter le pays. Les relations entre la France et le Burkina n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir par un coup d'État militaire en septembre 2022, le deuxième en huit mois, du capitaine Ibrahim Traoré. En mars, le Burkina Faso avait dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France, quelques semaines après avoir exigé et obtenu le retrait de la force française «Sabre» de ce pays en proie à des violences djihadistes.



LSI AFRICA avec AFP