La France présente sa stratégie vaccinale: “Un million de personnes seront vaccinées en janvier”

La vaccination contre le Covid-19, qui sera gratuite pour tous, commencera en janvier pour les seniors en établissements (un million), en février pour les personnes fragiles par l'âge ou les pathologies (14 millions) puis au printemps pour l'ensemble de la population, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.