La France demande à Macky Sall d’organiser la présidentielle "le plus rapidement"

07/02/2024 20:40

La France, par la voix du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, demande à l’Etat du Sénégal d’organiser le plus rapidement possible l’élection présidentielle



D’après le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de reporter de près de 10 mois l’élection présidentielle et d’allonger le mandat du Président, plonge le Sénégal dans une période d’incertitude politique majeure, et c’est une situation très préoccupante.



Ainsi, la France demande au Chef de l’Etat sénégalais de veiller au respect de la constitution et d’organiser la présidentielle dans un bref délais.



« Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants […]. Nous appelons les autorités à organiser l’élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal », a déclaré Stéphane Séjourné devant l’Assemblée nationale française ce mercredi.



Stéphane Séjourné a réagi suite à l’interpellation du député Aurélien Taché, qui assimile le report de l’élection présidentielle à un coup d’Etat constitutionnel.