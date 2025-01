La Douane de Kaffrine a saisit plus de 2 000 kg de produits prohibés en 2024

10/01/2025 16:15

En 2024, la subdivision des douanes de Kaffrine a marqué un tournant décisif dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, avec la saisie de plus de 2 000 kg de produits prohibés d'une valeur estimée à près de 19 milliards de francs CFA. Ce chiffre alarmant souligne non seulement l'ampleur du phénomène mais également l'efficacité croissante des opérations douanières dans la région.



Parmi ces saisies, 969 kg de faux médicaments ont été interceptés, mettant en lumière un enjeu de santé publique crucial. Ces produits contrefaits représentent un danger monumental pour la sécurité sanitaire des populations, et leur confiscation témoigne de l'engagement inébranlable des autorités douanières dans la protection des citoyens contre les risques associés à ces substances illicitement commercialisées.



Les résultats financiers de la subdivision pour cette année sont également significatifs, atteignant 348 millions de francs CFA. Cela représente une augmentation de plus de 24 millions de francs par rapport à 2023, attestant d'une amélioration notoire des performances opérationnelles et financières de la subdivision.



Le colonel Makhmout Fall, à la tête de cette initiative, a souligné l'importance cruciale de la subdivision dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Son leadership et son approche stratégique ont permis d’optimiser les ressources et de renforcer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la chaine de surveillance douanière.