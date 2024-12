La Cour d'Appel rejette le recours de Barthélémy Dias

31/12/2024 18:01

L'ex-maire de Dakar, Barthélémy Dias, n'a pas obtenu satisfaction auprès de la Cour d'appel de Dakar. Ce mardi, la juridiction a rejeté la requête introduite par ce dernier, contestation portant sur sa mise à l'écart de ses fonctions de maire. La décision a été accueillie avec une certaine résignation par son avocat, Me Amadou Sall.



« La décision de la Cour d’appel a consisté au rejet de la requête de Barthélémy Dias. On a perdu une bataille, mais on n’a pas perdu la guerre », a-t-il déclaré en sortant de l'audience. Cette phrase témoigne de la détermination de l'équipe juridique de Dias, qui semble prête à poursuivre la lutte judiciaire malgré ce revers.



En effet, les avocats de Barthélémy Dias ne comptent pas en rester là. Selon Me Sall, un recours pour excès de pouvoir sera bientôt déposé, potentiellement dès aujourd'hui ou au plus tard le 2 janvier. Cette nouvelle action vise à contester la décision du préfet qui a conduit à la suspension de l'ex-maire.



Barthélémy Dias, figure emblématique de la politique dakaroise, continue de bénéficier d’un large soutien au sein de son entourage ainsi que parmi ses partisans. Ce dernier, qui avait fait l'objet d'une entrée en fonction très médiatisée, voit désormais son avenir politique incertain en raison des obstacles juridiques auxquels il doit faire face.



La suite de l'affaire reste donc à suivre de près, alors que les tensions montent dans le paysage politique sénégalais. Quelles seront les répercussions de cette décision sur la candidature future de Dias et son influence à Dakar ? Les réponses à ces questions s'annoncent cruciales pour l'avenir politique de le responsable de Taxawu.