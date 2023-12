La Corée du Nord ferme ses ambassades au Sénégal et en Guinée

06/12/2023 06:57

La Corée du Nord a fermé ses missions diplomatiques au Sénégal et en Guinée, pour semblerait-il réduire ses dépenses sur fond de difficultés économiques, a fait savoir ce mardi un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.



Pyongyang a déjà fermé ses ambassades en Angola, au Népal, au Bangladesh, en Espagne et en Ouganda ces derniers mois. Le nombre total des missions diplomatiques nord-coréennes a chuté de 53 à 46 jusqu'à ce mardi, selon le responsable.



La Corée du Nord a établi des liens diplomatiques avec le Sénégal et la Guinée en 1972 et en 1969 respectivement.



Le responsable a évoqué les difficultés économiques dues aux sanctions internationales prolongées comme principal facteur de ces récentes fermetures.



Selon les médias étrangers, sa mission à Hong Kong serait également fermée, mais le responsable sud-coréen a indiqué que son retrait n'a pas encore été mis à jour dans la liste des missions étrangères sur le site du gouvernement hongkongais.



La Corée du Nord a déclaré le mois dernier qu'elle fermerait et ouvrirait de nouvelles missions diplomatiques «conformément au changement de l'environnement mondial et à la politique diplomatique nationale», sans donner plus de détails.



Au lieu d'être financées par Pyongyang, les missions diplomatiques nord-coréennes sont connues pour obtenir des fonds via des activités commerciales illicites et pour envoyer des fonds à leur pays d'origine, selon d'anciens diplomates nord-coréens qui ont fait défection en Corée du Sud.



Le ministère sud-coréen de l'Unification, chargé des affaires intercoréennes, a estimé que les récentes fermetures étaient un signe du déclin de l'économie nord-coréenne, aggravé par les sanctions mondiales liées à ses essais nucléaires et à ses lancements de fusées à longue portée.



La Corée du Nord fait l'objet de sanctions renforcées de la part de l'ONU, qui appellent, entre autres, à interdire les exportations de charbon et d'autres ressources minérales du pays afin de l'empêcher d'acquérir des devises.