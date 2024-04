La Chine veut booster la puissance militaire russe

13/04/2024 19:14

La Chine aide la Russie à mener “sa plus importante expansion militaire depuis l’ère soviétique, et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible” au début de la guerre en Ukraine, a dit vendredi un haut responsable américain.

En guise d’exemples du soutien de Pékin au complexe militaro-industriel russe, une autre haute responsable américaine a cité des achats massifs par la Russie de composants électroniques, de machines-outils et d’explosifs chinois, en ajoutant que par ailleurs des “entités chinoises et russes travaillaient à produire ensemble des drones” sur le sol russe.



AFP