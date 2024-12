La Banque mondiale réfute avoir déclaré que le Sénégal est le pays le plus endetté d’Afrique

09/12/2024 17:36

Plusieurs médias au Sénégal et en Afrique de l’Ouest ont rapporté que le Sénégal est le pays le plus endetté d’Afrique, citant la Banque mondiale qui a réfuté être à l’origine de cette information. (Africa Check)