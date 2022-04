LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES : le Projet 1000 Femmes lancé à Saint-Louis

06/04/2022 10:21

Le Projet "1000 Femmes" a été lancé ce mardi 05 Avril, à Saint-Louis avec pour objectif d'autonomiser 1000 femmes vulnérables par la formation, le suivi et l'accompagnement. Il est financé par le Canada à hauteur de 08 milliards FCFA et cible 07 régions d'intervention à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, Kédougou et Ziguinchor sur une durée de 05 ans. Il interviendra dans deux sphères notamment le développement social et économique des femmes et la citoyenneté active au sein de leurs communautés.