LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES : Mansour FAYE lance le GIE « DIAPALÉ NDAW GNI »

« Je veux apporter une réponse locale à une problématique nationale », a expliqué le maire de Saint-Louis lors de la cérémonie officielle de lancement de cette initiative au siège de l’Alliance pour la République (APR). La mise en orbite s’est faite autour d’une séance restreinte pour prévenir la propagation de la Covid-19. Mansour FAYE ajoute que ce groupement d’Intérêts Économiques (GIE) devra agit sur la « co-construction » et les « co-responsabilisation » de ses parties prenantes. Il permettra, dira-t-il, d’assurer des financements pour les jeunes sur la base de la « coopération » et de la « solidarité ». L’occasion a été saisie par le ministre pour présenter à la presse locale, les membres de bureau. À terme, selon le maire, le GIE devra aboutir à la création d’un Fonds le crédit Saint-Louis (LCS) à la marge de manœuvre plus importante. Mansour FAYE livre ici, en vidéo, les détails de ce programme …