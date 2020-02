LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ MATERNELLE ET NÉONATALE : Artemedis international un programme pilote à Saint-Louis (vidéo)

Après avoir sillonné le départemental de Saint-Louis, en collaboration avec la Fondation Sanofi Espoir et Saegus, Artemedis international met en orbite un programme sanitaire et social dénommé « Rawal ak Diam ». Après un an et demain de recherche, la synergie a identité des déterminants de la mortalité maternelle et néonatale. Cette initiative qui cible les quartiers de Diamaguène/Léona/HLM et l’arrondissement de RAO, va mettre en œuvre un plan de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle va s’appuyer sur les leviers de « la sensibilisation et de la mobilisation communautaire », « de l’attractivité de la base de la pyramide sanitaire et l’autonomisation des femmes », a renseigné Cheikh SaadBou MBAYE, le représentant d’Aertemis Waha au Sénégal. D’ici au mois de mars 2020, des dynamiques impactantes devront sortir des communautés ciblées pour ensuite être matérialisé en projet.