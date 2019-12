LUTTE CONTRE LA DROGUE : L’emprisonnement n’est pas la seule solution (vidéo)

La troisième édition du cours ouest-africain sur les droits humains et les politiques de drogue s’est ouverte, lundi, regroupant plusieurs magistrats, agents de polices, journalistes et chercheurs autour de discussions sur les questions de lutte contre la drogue. Cette initiative de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (SJP) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis étudie notamment la prise en charge des usagers des stupéfiants en formulant des propositions de reformes adéquates. Les experts ont souligné la nécessité des d’adopter des alternatives à la répression telles que la réduction des risques, des peines alternatives à l’emprisonnement. « Mettre tout le monde à la prison n’est pas la solution », a indiqué le professeur Mbissane NGOM, doyen de l’UFR. « Il y a une diversité de profils de consommateurs », a rappelé le vice-recteur de l’UGB. Ce cadre multidisciplinaire va permettre de pousser la réflexion et d’offrir aux politiques, des formules pertinentes …