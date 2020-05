LIBÉRALISME ET SANTÉ PUBLIQUE: Le Covid-19 comme explorateur. Par Docteur Cheikh Fall Thiara

Chaque époque correspond à un régime discursif qui irrigue les récits. Apparaitre moderne c’est reproduire dans sa pratique discursive ce grand schème. Ce régime discursif est nourri par des lobbies dont leur niveau de violence symbolique est sans commune mesure. Dans les politiques publiques ce régime discursif ignore l’horizon (ligne imaginaire qui sépare le ciel de la terre) qui devrait être déterminé dans une ingénierie sociale du débat public ; parce que le discours en fabriquant l’objet auquel il se rapporte privilégie « la ruse de la raison » : l’approximation qui en procède valide les récidives et le piétinement est certain.