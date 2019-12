LANGUE DE BARBARIE : l’APR remobilise ses troupes (vidéo)

Les militants et sympathisants de Babacar GAYE, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) dans la Langue de Barbarie se sont retrouvés, mercredi, autour d’échanges sur la vie du parti et sur les perspectives. Les réflexions ont également porté sur les possibilités de financement aux femmes actrices de développement et sur les enjeux liés à la future exploitation du Gaz. Informé de cette mobilisation, le maire de Saint-Louis Mansour FAYE par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR a dépêché son directeur de cabinet et leader « aperiste » Cheikh Samba SEYE. Ce dernier s’est réjoui de cette initiative en annonçant une rencontre du ministre avec la base de Babacar GAYE. Les deux responsables font part d’une dynamique commune de renforcer les acquis de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la Langue de Barbarie.