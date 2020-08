LANGUE DE BARBARIE : Plus de 15.000 personnes impactées par le SERRP

En août 2017 et février 2018, d’importantes ondées de tempête ont causé des dommages considérables, avec 259 familles (environ 2600 personnes) réinstallées dans des conditions très précaires, au niveau de divers sites, dont celui de Khar Yalla situé à 6 km à l’Est de Saint-Louis et du Camp Gazeille (ancienne maison de la femme). Au total, 1027 ménages ont été identifiés dans une zone à haut risque située le long de la côte, sur une bande d’environ 20 mètres de large. Pour lutter contre ces phénomènes intempestifs et récurrents, le Gouvernement du Sénégal a, entre autres initiatives, initié, avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, le Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) », entré en vigueur le 21 septembre 2018.



Le SERRP entend améliorer les conditions de vie de 15.086 personnes, à travers leur réinstallation sur un site aménagé et dans des logements appropriés. Le SERRP a aussi, entre autres objectif, le développement d’un Plan de résilience urbaine et côtière pour Saint-Louis.