L’île de Grande Canarie : « Les gens vivent dans des conditions inhumaines, au milieu des rats »

« L’île de Grande Canarie, petit bout de terre espagnol de 1 500 km2, fait face à un important afflux de migrants, avec plus de 16 000 arrivées depuis le début de l’année, six fois plus qu’en 2019. Des milliers de personnes sont contraintes de dormir dehors au port d’Arguineguin « dans des conditions inhumaines ». Des milliers d’autres sont quant à elles hébergées dans des hôtels de l’île. Reportage.