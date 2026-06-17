L'homme qui a bâti la Cour des Comptes en prend désormais les rênes

17/06/2026

Abdoul Madjib Guèye vient d'être officiellement nommé Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal. Ce magistrat financier de classe exceptionnelle, fort de près de quarante années d'expérience dans la haute fonction publique, prend les rênes de la prestigieuse juridiction financière dans un contexte où les exigences de transparence budgétaire et de lutte contre la corruption sont plus fortes que jamais.





Major de sa promotion à l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), titulaire d'un Diplôme Supérieur Comptable et d'une maîtrise en Sciences Économiques, Abdoul Madjib Guèye incarne la mémoire institutionnelle de la Cour des Comptes. Il en est l'un des véritables architectes : il a participé à la rédaction de ses textes fondateurs, dirigé la réforme de sa loi organique, piloté son premier Plan Stratégique ainsi que son schéma directeur informatique. Son expertise a également rayonné à l'international, à travers des collaborations avec la Cour des Comptes de France, le Bureau du Vérificateur Général du Québec et des missions pour la FAO au Mozambique.





Depuis 2014, il occupait le poste de Président de la Chambre des Entreprises Publiques, supervisant plus de cinquante missions d'audit et de contrôle de conformité, de performance et de gestion financière. Entre 2006 et 2014, il avait officié comme Secrétaire Général de la Cour des Comptes, dirigeant les grands chantiers de modernisation de l'institution. Dès 1996, son regard de magistrat et commissaire s'est exercé sur des entités stratégiques telles que l'Université Gaston Berger, la LONASE, le COSEC, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, le CROUSS de Saint-Louis, ou encore la gestion des fonds de la Fédération sénégalaise de football lors de l'épopée de la CAN et de la Coupe du monde 2002.





Élevé au rang de Grand Officier de l'Ordre du Mérite, Abdoul Madjib Guèye devra impulser une nouvelle dynamique aux corps de contrôle, veiller à la publication régulière des rapports publics et garantir l'indépendance de la juridiction financière face aux nouveaux enjeux de développement du Sénégal.





MS/NI



