L’ex directeur de l'hydraulique et l'ex dage arrêtés

Une affaire de scandale portant sur les forages éclabousse le ministère de l’Hydraulique. Gorgui Sow, Pdg de Gti, Moustapha Sané, ex Directeur de l’Hydraulique, Mamadou Diokhané ex Dage et le chef du projet, Richard Tendeng ont été tous arrêtés le 20 janvier dernier par la Section de Recherches, informe Libération.



L’enquête révèle que les mis en cause ont commis des faits graves et concordants attestant qu’ils ont formé une entente frauduleuse dans le but d’accaparer les ressources publiques….Le Parquet a ouvert une information judiciaire contre les mis en cause déférés au parquet….. Ils ont été tous inculpés par le Doyen des juges pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux .



