L’état d’avancement du SERRP jugé satisfaisant, à mi-parcours – vidéo

19/05/2022 20:50

Une mission de l’Agence de développement municipal et de la Banque Mondiale s’est imprégnée, la semaine dernière, de l’état d’avancement du projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Après une réunion d’harmonisation avec le Gouverneur, le Préfet et les autres parties prenantes, la mission a démarré avec une visite du site de Dioubog qui abritera 500 maisons pour le relogement définitif des 170 ménages victimes de l’avancée de la mer sur la Langue de Barbarie. Ces populations jadis logées dans des abris de fortune à Kar Yalla et celles établies sur la bande à risque des 20 mètres, sont actuellement installées dans des unités mobiles d’habitations (UMH).