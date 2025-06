L’essentiel du communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 25 juin 2025

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a présidé, ce mercredi 25 juin 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres au Palais de la République.



1. Communication du Président de la République

a. Organisation des examens et concours nationaux

Le Chef de l’État a rappelé l’impératif de garantir une bonne organisation des examens et concours sur l’ensemble du territoire national, notamment le Baccalauréat général et le Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM). Il a adressé ses encouragements à tous les candidats et exhorté l’ensemble des acteurs de la communauté éducative à œuvrer pour l’excellence, la stabilité et le rayonnement du système éducatif national.



Il a également annoncé qu’il présidera, le 31 juillet 2025, la cérémonie de remise des prix du Concours général.



b. Développement de l’enseignement supérieur

Le Président a insisté sur le rôle fondamental de l’enseignement supérieur dans l’Agenda national de Transformation. Il a demandé au Gouvernement :



de maîtriser le calendrier universitaire en lien avec le système LMD ;

de veiller à la finalisation et à la réception des infrastructures universitaires régionales ;

de planifier efficacement les orientations des futurs bacheliers ;

d’assurer la bonne gestion des ressources et charges des universités et des CROUS ;

d’actualiser les quotas de recrutement du personnel universitaire.

Il a demandé au Ministre de l’Enseignement supérieur et au Ministre des Finances de veiller à une gouvernance financière rigoureuse des universités publiques. Il a également ordonné l’ouverture de concertations avec les établissements d’enseignement supérieur privé, dans le cadre de l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI).



c. Inclusion des personnes handicapées

Le Président de la République a rappelé la priorité accordée à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, notamment à travers :



l’évaluation de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 ;

l'amélioration de l’accessibilité aux bâtiments et transports publics ;

un meilleur accès à l’emploi public, aux formations et financements publics.

Il a demandé l’organisation, avant fin 2025, de concertations nationales sur le bien-être et la protection des personnes handicapées.



d. Gestion du patrimoine bâti de l’État

Le Président a insisté sur :



l’inventaire des bâtiments administratifs et terrains affectés aux ministères ;

l’entretien et la réhabilitation des édifices publics ;

la réduction des dépenses de location de bureaux ;

la coordination des actions entre la SOGEPA et l’ACBEP.

2. Agenda diplomatique

Le Chef de l’État a informé le Conseil qu’il participera :



à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, du 30 juin au 2 juillet 2025 à Séville (Espagne) ;

à la célébration du 50e anniversaire de l’indépendance de Cabo Verde, le 5 juillet 2025.

3. Communications des Ministres

Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a présenté une communication sur l’aménagement des zones de Mbour 4 et de la Nouvelle ville de Thiès.

4. Textes législatifs et réglementaires adoptés

Le Conseil a adopté :