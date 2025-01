L'enquête sur le dossier du Prodac s'accélère : un expert-comptable désigné pour éclaircir certains contrats

08/01/2025 13:26

Le dossier de l’affaire Prodac prend une nouvelle tournure alors que le juge d'instruction a récemment ordonné des mandats de dépôt et désigné un expert-comptable pour éclaircir certains contrats controversés.



Mamina Daffé, ancien coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), et Ibrahima Cissé, gérant d’une entreprise, sont au cœur de ce scandale qui implique des accusations graves : complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Ces accusations ont été formulées pour un préjudice évalué à plus de 682 millions de francs CFA.



Selon l’Observateur, le magistrat instructeur du Parquet financier, en charge de cette affaire, a rendu une ordonnance le 6 janvier dernier, désignant le cabinet d’audit et d’expertise d'Abdoulaye Dramé. Cette nomination vise à renforcer l’enquête et à apporter des éléments de clarification cruciaux.



L’expert-comptable aura un délai de 60 jours pour mener ses investigations. Ses missions incluent l’évaluation de la compatibilité des activités des entreprises Tida et Itaa avec les objectifs du contrat établi pour assurer le transit des équipements du Port de Dakar vers les sites finaux. L’expert devra également examiner les diligences effectuées par ces entreprises, ainsi que par l’entreprise Itaa, concernant l’acheminement des équipements.



En outre, l’expert-comptable est mandaté pour produire toutes les factures validées ayant donné lieu à un paiement et réaliser une étude comparative de la tarification indiquée sur ces factures par rapport à la tarification observée sur le marché. Ce comparatif vise à déterminer la conformité des pratiques commerciales dans le cadre des transactions en question.