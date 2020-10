L’éducation par le Sport : PLAY International et l’ASSCAN lancent un important projet à Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre du projet « Appui pour une éducation active et inclusive de tous les enfants au Sénégal », l’association Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN) basée à Saint-Louis et l’ONG française PLAY International ont officiellement lancé, jeudi, le projet EJO. Plusieurs acteurs communautaires, élus locaux et notabilités éducatives et sportives ont pris part à la rencontre. Le programme Ejo, soutenu par l’Agence française de Développement, est une initiative majeure d’éducation portée par PLAY International dans 4pays, dont le Sénégal. Au total, ce projet d’une durée initiale de 3 ans (2019-2022) bénéficiera à plus de 80000 enfants issus de ces 4 pays bénéficiaires. À Saint-Louis, plusieurs quartiers ont été enrôlés dans cette dynamique qui, pour sa deuxième phase, ambitionne de toucher le département. Les parties prenantes livrent leurs impressions.