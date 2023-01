L’ambassadeur du Mali au Gabon retrouvé mort dans sa chambre à Libreville

15/01/2023 19:40

L'Ambassadeur du Mali au Gabon, Mamadou Mandjou Berthé, a été retrouvé mort dans sa chambre samedi, 14 janvier courant, a rapporté l’Agence gabonaise de presse (AGP) sur son site.



Pour l’instant, les causes de la disparition du diplomate malien restent inconnues.



Conduit à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda, son décès y aurait simplement été constaté par les professionnels de la santé.



« En effet, SEM Mamadou Mandjou Berthé, ambassadeur du Mali à Libreville, précédemment en poste à Bruxelles, de 2019 à 2022, a été rappelé à Dieu ce samedi 14 janvier 2022, à Libreville au Gabon » a indiqué la représentation diplomatique malienne de Bruxelles sur sa page facebook sans donner plus de détails.



L'information du décès du diplomate malien a été confirmée, à Anadolu par une source au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale sans donner plus détails.





AA / Bamako / Amarana Maiga