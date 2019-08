L’activiste Idrissa Fall Cissé arrêté par la Section de recherche

Idrissa Fall Cissé figure, l’un des plus grands détracteurs du Président de la République dans les réseaux sociaux, particulièrement Facebook a été arrêté ce lundi par la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane.



Très suivi, ce jeune établi en France, est réputé être une plume brillante et proche du parti Rewmi de Idrissa Seck.



À l'image de Adama Gaye, ses posts ou publications ont la particularité de comporter des insultes à l'endroit de Macky Sall (voir photo).





Dans le collimateur des autorités judiciaires et policières, Idrissa Fall Cissé a débarqué à Dakar pour la Tabaski.





Ce lundi, en fin de journée, il a été surpris chez ses parents aux Hlm pour être cueilli. À l'heure d'écrire ces lignes, il est gardé à Colobane au siège de la Sr.





Il a récemment annoncé la sortie d’un brûlot contre Macky Sall et son régime. Brûlot qui est préfacé par le journaliste Adama Gaye.