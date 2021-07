L’USAID subventionne 3 entreprises agroalimentaires pour $1,43 million

Club Tiossane mettra à profit le co-investissement de l'USAID et ses propres ressources pour élargir ses activités, en construisant un entrepôt frigorifique et une installation d'emballage, dans le but d'augmenter sa capacité de stockage de produits alimentaires. L'entreprise achètera également 14 camions de livraison pour faire passer son volume de livraisons à domicile de 1 200 à 4 000 livraisons par semaine. Pour répondre aux besoins du marché, Club Tiossane établira des partenariats avec 400 petits producteurs supplémentaires au Sénégal, portant ainsi le nombre de producteurs à 500 pour son approvisionnement. Le montant total des co-investissements de l'entreprise et de l'USAID s'élève à environ $2 millions.



Biosene, une entreprise alimentaire qui vend des produits fabriqués à partir de matières premières locales, utilisera les fonds de l'USAID pour renforcer ses chaînes d'approvisionnement au Sénégal et dans la région de l'Afrique de l'Ouest qui ont été touchées par la pandémie de la Covid-19. Biosene achètera, auprès de 6 600 exploitants et transformateurs de produits agricoles, 340 tonnes de produits semi-finis et de matières premières composées de millet, fonio, fruits et poudre de baobab, hibiscus, moringa et de haricots blancs. Les fonds de l'USAID seront investis pour lancer son site web destinée à aider Biosene à mieux commercialiser ses produits, à créer 39 nouveaux postes, à former l'ensemble de ses 96 employés pour accroître leurs performances et à mettre à jour tous ses processus commerciaux et manuels de procédures. Les ressources de Biosene seront utilisées pour concevoir et construire une installation de traitement et de stockage. L'investissement total combiné de Biosene et de l'USAID est d'environ $2,18 millions.



Pour l'Entreprise Aïssatou Gaye (EAG), société de production de riz installée dans la zone de Ross-Béthio, les fonds permettront de surmonter ses difficultés en termes de fonds de roulement, de services de conseil agricole et de capacité de transformation. Le montant prévu des investissements combinés pour le renforcement d'EAG est d'environ $5,8 millions. Ce co-investissement devrait permettre de doubler la capacité de transformation d'EAG et de satisfaire une demande accrue de riz induite par les restrictions imposées par la Covid-19 dans le domaine des transports, qui ont considérablement réduit l'accès des Sénégalais au riz importé. Parallèlement, les investissements réalisés en faveur d'EAG permettront d'accroître la production de riz.



