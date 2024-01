L'UGB reçoit un important lot d'équipements sportifs de la GIZ

16/01/2024 12:35

Le recteur Magatte NDIAYE a réceptionné hier lundi des lots d'équipements sportifs offerts par la coopération allemande (GIZ) dans le cadre de son programme Sport pour le Développement en Afrique (S4DA). Il s'agit de kits de football, de volley-ball, de Basket, de handball, en plus de ballons, de chasubles, de plots, de pompes et d'embouts, de sacs en filets et de cordes à sauter.



Une dotation qui, à coup sûr, va relever le plateau sportif de l'UGB et renforcer les moyens de l’UFR des Sciences de l’Éducation, de la Formation et du Sport ( Sefs). En plus de cet appui, la GIZ s'est engagée à installer une piste d'athlétisme sur le terrain du Rectorat.



Le professeur Magatte Ndiaye a exprimé sa reconnaissance à ses partenaires allemands qui ne cessent d'appuyer l'UGB dans l'accomplissement de ses missions. Il faut rappeler que grâce à la relation agissante nouée avec ses partenaires germaniques, l'UGB avait inauguré la semaine dernière une mini centrale photovoltaïque.