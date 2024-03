L’UEMOA félicite Bassirou Diomaye Faye

27/03/2024 07:38

La vague de « félicitations et d’encouragements » du président élu, Bassirou Diomaye Faye se poursuit toujours même si l’instance habilitée est attendue pour la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle. C’est au tour de l’union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) de se joindre à la liste à travers son président qui adresse ses chaleureuses félicitations au vainqueur du scrutin de dimanche dernier et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de chef d’Etat.