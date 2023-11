L'ONU vote en faveur de la levée de l'embargo américain sur Cuba ; les États-Unis et Israël s'y opposent

02/11/2023 20:14

L'Assemblée générale des Nations unies a appelé pour la 31e fois les États-Unis à mettre fin à l'embargo commercial qu'ils imposent depuis des décennies à Cuba, alors que l'île communiste traverse sa pire crise économique depuis des décennies, avec des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.

La résolution non contraignante a été approuvée par 187 pays, seuls les États-Unis et Israël s'y étant opposés, l'Ukraine s'étant abstenue.



Le ministre cubain des affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a déclaré dans un discours prononcé devant l'assemblée que "le blocus empêche Cuba d'accéder à la nourriture, aux médicaments et aux équipements technologiques et médicaux".



La Havane n'a pas non plus le droit d'exporter vers les États-Unis voisins, a ajouté M. Rodriguez, ce qui réduit l'accès à un énorme marché pour ses marchandises et coûte à Cuba près de 5 milliards de dollars de pertes pour la seule année 2022.



"Le blocus (l'embargo) peut être qualifié de crime de génocide", a déclaré M. Rodriguez, qui a affirmé que la politique des États-Unis visait délibérément à faire souffrir le peuple cubain afin de forcer le changement de gouvernement.



L'embargo commercial a été mis en place après la révolution de Fidel Castro en 1959 et est resté largement inchangé, bien que certains éléments aient été renforcés par l'ancien président Donald Trump. Le réseau de lois et de réglementations américaines complique les transactions financières et l'acquisition de biens et de services par le gouvernement cubain.



Le diplomate américain Paul Folmsbee, dans un bref discours s'opposant à la résolution, a déclaré que l'embargo visait à promouvoir "les droits de l'homme et les libertés fondamentales à Cuba" et que les États-Unis faisaient des exceptions à des fins humanitaires.



"Les États-Unis continuent d'être une source importante de produits humanitaires pour le peuple cubain et l'un des principaux partenaires commerciaux de Cuba", a déclaré le diplomate.



Il a indiqué que les États-Unis ont vendu l'année dernière à Cuba des produits agricoles d'une valeur de 295 millions de dollars.



Le différend qui oppose depuis longtemps Cuba et les États-Unis ne montre guère de signes de détente, malgré quelques modestes gestes de bonne volonté sous l'administration du président américain Joe Biden.



M. Biden a pris de petites mesures pour assouplir les restrictions imposées à Cuba, en renforçant les services consulaires, mais il n'a pas fait grand-chose pour abroger les sanctions imposées par M. Trump.



Zonebourse