L’ONU s’inquiète d’un risque accru de «confrontation» entre RDC et Rwanda

12/12/2023 11:45

La cheffe de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo s'est inquiétée lundi d'un risque accru de «confrontation militaire directe» entre la RDC et le Rwanda, au moment où Kinshasa réclame un retrait accéléré des Casques bleus du pays.