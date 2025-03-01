L’ONU dénonce l’inaction internationale après une frappe israélienne sur un hôpital à Gaza

Le chef de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a fustigé lundi l’« inaction choquante » de la communauté internationale après une frappe israélienne ayant visé un hôpital à Gaza et fait au moins 20 morts, dont cinq journalistes.



« Cette frappe revient à faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d’enfants victimes de la famine », a-t-il écrit sur X, déplorant « l’indifférence et l’inaction du monde ».



La porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani, a elle aussi critiqué l’absence de réaction internationale : « L’assassinat de journalistes à Gaza devrait choquer le monde, non pas en le plongeant dans un silence stupéfait mais en le faisant agir », a-t-elle déclaré, rappelant que « les journalistes et les hôpitaux ne sont pas des cibles ».



