L'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient

L'ONU a officiellement déclaré vendredi 22 août la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état « catastrophique ». Cette famine aurait « pu être évitée » sans « l'obstruction systématique d'Israël », dénonce l'organisation.